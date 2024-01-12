Информацию о нем случайно раскрыл один из канадских ритейлеров

Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, южнокорейская корпорация Sony планирует в скором времени выпустить обновленную модификацию геймпада DualSense V2 с увеличенным временем работы без необходимости пополнения запаса энергии. Информацию о грядущем релизе случайно раскрыло канадское подразделение ритейлера Best Buy, преждевременно открыв для просмотра карточку с характеристиками товара. Нашли контроллер любопытные интернет-детективы и на сайте одного из магазинов Швейцарии.

Визуально обновленный контроллер выглядит практически так же, как оригинальный, но, судя по его спецификациям, время автономной работы по сравнению с предыдущей версией увеличилось вдвое – с 6 до 12 часов. Примечательно, что масса устройства при этом не увеличилась, а снизилась – с 360 до 280 г. Скорее всего, увеличение автономности было достигнуто не за счет наращивания емкости аккумуляторной батареи, а за счет неких оптимизаций – возможно, связанных с модулем беспроводной связи. Стоимость геймпада, по предварительным данным, останется прежней – его можно будет приобрести примерно за 90 американских долларов.