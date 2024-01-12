Это выявило расследование австралийских регуляторов

Как сообщает South China Morning Post, одно из мероприятий австралийских регулирующих органов позволило выяснить, что эксцентричный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, купивший социальную сеть Twitter, переименовавший ее в X и проведший в ней ряд реформ, уволил 1213 сотрудников, до этого занимавшихся в компании модерацией контента. Соответствующие данные от фирмы удалось получить благодаря положениям австралийского законодательства. По мнению регуляторов, в соцсети спустя определенное время после смены собственника резко выросли объемы «токсичного» контента.

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В Австралии полагают, что действия сменившегося руководства X (Twitter) привели к росту числа злоупотреблений со стороны представителей сообщества. В 2023 году регуляторы уже штрафовали соцсеть, но штраф в размере 388 тысяч долларов компания платить не стала – вместо этого в X решили обжаловать решение в судебном порядке. Процесс продолжается до сих пор, хотя перспективы его оцениваются для фирмы как не самые лучшие – скорее всего, заплатить штраф в бюджет Австралии все-таки придется.