Из них примерно 25 000 – за рубежом

Как сообщает ТАСС, завод «АвтоВАЗ» планирует выпустить в 2024 году 500 тысяч автомобилей и реализовать из них не менее 450 тысяч, причем 25 тысяч – на зарубежных рынках. Это довольно амбициозная цель, поскольку в прошлом году за рубежом удалось продать только 6.5 тысяч транспортных средств – в основном в странах бывшего СССР. Что же касается огромного китайского рынка – перспектив на нем для российских машин эксперты не видят, поскольку в Поднебесной хватает собственных автопроизводителей, причем более успешных в плане продаж, чем «АвтоВАЗ».

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По словам президента компании Максима Соколова, в 2023 году «АвтоВАЗу» удалось продать 352.6 тысячи автомобилей – это почти в 2 раза больше, чем в 2022 году, который был одним из худших для российского рынка транспортных средств. Ранее СМИ сообщали, что на отечественные автомобили, такие, как Lada и «Москвич» будут пересаживать депутатов и чиновников – по мере выбытия из автопарка зарубежных моделей. Высказывался по этому поводу и президент России Владимир Путин, заявляя о том, что закупки для министерств импортных авто сейчас должны быть исключены.