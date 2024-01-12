Комментаторы в соцсетях ехидничают по поводу использования зарубежного движка

Как сообщили изданию «Известия» в пресс-службе НТИ, в России создается аналог градостроительного симулятора SimCity, соответствующий традиционным духовно-нравственным ценностям. Игра будет базироваться на популярном движке Unreal Engine 5. Что же касается геймплея – игроку предстоит управлять собственным городом, направляя его развитие.

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Занимаются проектом разработчики из Донского университета (ДГТУ) – в настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки. Как заявил лидер проекта студент ДГТУ Никита Кудрявцев, одной из особенностей симулятора будет наличие у виртуальных жителей ряда характеристик – геймеру предстоит, например, следить за их здоровьем и заботиться о социально-культурном развитии мегаполиса.

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В жанре градостроительных симуляторов имеется некоторая конкуренция, при этом серия игр-прародителей SimCity в настоящий момент не развивается. По мнению авторов, у них может получиться привлечь аудиторию за счет особенностей проекта: на первом плане будут стоять люди, а не дороги или иная инфраструктура. Идею игры поддержали и в Госдуме РФ. При этом в коммерческом успехе проекта многие эксперты сомневаются, указывая на неудачные примеры отечественных игр. Удачных же не так много, хотя опытный геймер легко вспомнит как минимум несколько: Atomic Heart, Space Rangers, King’s Bounty и не только.