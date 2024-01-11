При этом серьезного укрепления российской валюты эксперты не ожидают

Как сообщают российские СМИ, курс доллара снова опустился ниже отметки в 90 рублей. При этом большинство экономистов и финансовых аналитиков полагают возможным дальнейшее небольшое укрепление отечественной валюты в первом квартале, но предрекают вероятное падение курса «деревянного» во втором. Из значимых новостей, которые могут повлиять на курс рубля, стоит отметить возобновление с 15 января Минфином продаж золота и валюты в связи с недобором нефтегазовых доходов, а также политические события, связанные с подготовкой к выборам президента России, которые должны состояться в марте 2024 года.

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Срок действия указа Владимира Путина о продаже рядом крупных экспортеров части валютной выручки также истекает в марте. Будет он продлен или нет – в настоящий момент неизвестно. Вероятно, это будет зависеть от динамики курса рубля. Ранее российский лидер заявил, что высокая ключевая ставка, установленная Центробанком – временная мера, и по мере решения вопросов с инфляцией, значение ставки будет корректироваться. Также в рамках встречи с представителями бизнеса в Хабаровске президент высказал предположение, что рост ВВП страны по итогам 2024 года составит более 4%.