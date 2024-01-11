Фирма же оправдывает свое решение заботой о безопасности

На компанию HP в очередной раз подали в суд – теперь в американском штате Иллинойс. В роли истцов выступают несколько граждан США, по мнению которых, фирма злонамеренно внедряет в прошивку своих принтеров и МФУ ограничения работы со сторонними картриджами с целью максимизации своей прибыли при помощи занятия монопольного положения на рынке. Истцы требуют запретить производителям печатающих устройств внедрять ограничения на использование сторонних картриджей, а также обязать HP выплатить денежную компенсацию на сумму около 5 миллионов долларов.

реклама

Как считают авторы иска, HP нарушила их права, выпустив обновленную прошивку с запретом использования сторонних картриджей и предварительно не уведомив о данной функции. Таким образом, компания намеренно ухудшила условия использования своих принтеров и МФУ, фактически сделав их при некоторых условиях неработоспособными. Сама компания традиционно для подобного рода случаев пытается апеллировать к тому, что такие меры якобы предназначены исключительно для «защиты качества обслуживания клиентов» и «поддержания целостности систем печати». На самом же деле, как считает большинство опрошенных экспертов, очевидно, что HP просто хочет извлекать максимум прибыли, прибегая для этого к нерыночным методам.