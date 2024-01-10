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[Zero]
В Китае взломали Apple AirDrop и смогли получить личные данные пользователей
Известно, что успеха удалось достичь хакерам одного из госучреждений

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Как сообщают Bloomberg и портал MacRumors, специалистам одного из китайских государственных учреждений удалось взломать сервис Apple AirDrop, что позволит китайским властям выявлять пользователей, отправляющих другим «нежелательный» контент. Под «нежелательным» контентом в данном случае подразумевается, например, антиправительственный – ранее AirDrop в Китае использовали протестующие против ограничений прав и свобод, а также против цензуры и системы социального рейтинга.

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В Муниципальном бюро юстиции Пекина сообщили, что уже выявили и задержали нескольких пользователей, распространяющих при помощи AirDrop противоправный контент. С учетом того, что политический режим Китая характеризуется многими экспертами как авторитарный или даже тоталитарный, к таким гражданам могут быть применены жесткие санкции, включая уголовное преследование – ограничения свободы слова в Поднебесной носят беспрецедентный характер. Помимо «Великого китайского фаерволла» в Китае действует множество других информационно-технических систем, обеспечивающих слежку за гражданами и контроль над ними. К сожалению, подробности взлома AirDrop пока неизвестны, но, вероятно, в ближайшем будущем компания Apple или независимые эксперты смогут воспроизвести атаку.

#apple #китай #взлом #airdrop
Источник: macrumors.com
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