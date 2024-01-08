Он предназначен для уличного и выездного использования

Как сообщает популярный ресурс ITHome, компания Jingdong Tokyo презентовала массивный 24-килограммовый внешний аккумулятор (пауэрбанк) с общей заявленной емкостью 700 000 мА*ч. Мощность агрегата составляет 2400 Вт, при этом производитель заявляет, что он выдержит 3000 циклов перезарядки. Предназначено устройство в первую очередь для уличного и выездного использования. Судя по заявлениям компании о том, что в пауэрбанке используются аккумуляторы «автомобильного класса», речь идет о свинцово-кислотных, а не о литий-ионных или литий-полимерных батареях.

реклама

Jingdong Tokyo информирует потребителей, что представленный ей источник питания может использоваться для подзарядки мобильных устройств, дронов-мультикоптеров, проекторов, игровых приставок, электроинструментов и прочего оборудования, и гаджетов. Например, смартфон iPhone 13 можно полностью перезарядить более 40 раз. Одновременно можно заряжать до 11 устройств. Из разъемов на борту имеются две розетки, USB-порты, и не только. При этом предлагаться новинка будет по довольно внушительной цене – за 700 американских долларов.