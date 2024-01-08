Его подключение осуществляется через порт Lightning или USB-C

Компания Clicks Technology презентовала уникальный чехол для смартфонов iPhone 14 Pro, 15 Pro или 15 Pro Max. Подключив его к своему мобильному устройству при помощи разъема Lightning или USB Type-C, пользователь получает возможность использовать физическую клавиатуру. Сообщается, что чехол Clicks выполнен из высококачественного силикона, а его внутренняя часть дополнительно защищена от царапин при помощи замши.

реклама

QWERTY-клавиатура, входящая в состав чехла, работает от аккумуляторной батареи смартфона и оснащена дополнительной подсветкой, а также поддерживает комбинации клавиш. Стоит отметить, что при использовании подобного девайса смартфон становится существенно длиннее. Например, длина iPhone 14 Pro возрастает со 147 мм до 188 мм. Есть, впрочем, и важное преимущество – при использовании физической клавиатуры виртуальная не занимает место на экране. Стоимость новинки составит 139-159 долларов США в зависимости от версии, а в продажу она поступит ближе к концу первого квартала нынешнего года. Будет ли устройство пользоваться большим спросом – в настоящий момент неизвестно, но покупатели у него точно найдутся.