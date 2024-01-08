За последние же шесть лет они украли различных коинов более, чем на 3 миллиарда долларов

Как пишет Coindesk, ссылаясь на исследование компании TRM Labs, специализирующейся на аналитике в сфере криптовалют, хакеры, связанные с северокорейским правительством в 2023 году похитили криптовалюты более, чем на 600 миллионов долларов. Это на 250 миллионов меньше, чем в 2022 году, но сумма все равно весьма значительная. За последние же 6 лет им удалось украсть коинов свыше, чем на 3 миллиарда долларов.

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Эксперт TRM Labs Ари Редборд рассказал, что киберпреступники активно применяют методы социальной инженерии, получая с их помощью ключи доступа к различным проектам. При этом, по мнению аналитика, ситуация с информационной безопасностью в отрасли все-таки понемногу улучшается. Совершенствуется и работа правоохранительных органов, постепенно нарабатывающих опыт в расследовании подобного рода дел. Тем не менее, рекомендация «не хранить все яйца в одной корзине» по-прежнему актуальна – если вся принадлежащая пользователю криптовалюта находится на одной бирже, то в результате взлома или краха этой биржи он может мгновенно ее лишиться. Если же диверсифицировать свои активы, подобные риски значительно снижаются.