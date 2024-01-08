Законодательное регулирование данной отрасли пока недостаточно проработано

Как сообщает журнал PCMag, американские писатели Николас Басбейнсм и Николас Гейдж подали иск в Манхэттенский федеральный суд против Microsoft и OpenAI. По мнению истцов, компании нарушают их права, используя для обучения моделей на основе нейросетей принадлежащие им тексты. Также писатели утверждают, что Microsoft и OpenAI намеренно незаконно использовали произведения, защищенные авторским правом.

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Стоит отметить, что это не первый подобный иск – ранее в суд на компании, развивающие технологии искусственного интеллекта, подавали писатель Джулиан Сэнктон и газета The New York Times. Рассмотрение таких дел может быть длительным и трудоемким, поскольку нормативно-правовая база для подобного рода исков практически отсутствует – стандартные законодательные нормы, связанные с авторским правом, могут быть не полностью применимы, если речь идет не о людях, а об искусственном интеллекте. По мнению экспертов, подобные иски отражают необходимость нахождения баланса между инновациями и соблюдением авторских прав. Проблему можно охарактеризовать не только как правовую, но и как этическую, и в ближайшие годы и десятилетия подобного рода многогранных и сложных вопросов будет становиться все больше.