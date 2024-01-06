Скорость чтения в его случае может превышать 14 ГБ/с, а скорость записи немного не дотягивает до 13 ГБ/с.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, компания Sabrent представила скоростной твердотельный накопитель с поддержкой пятой версии интерфейса PCI-Express. Новинка получила название Rocket 5 – известно, что она основана на контроллере Phison E26 и 232-слойной 3D TLC памяти Micron. Известно, что модель будет предлагаться в трех вариантах – потребители смогут выбирать из модификаций емкостью 1, 2 и 4 ТБ.

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Если верить заявлениям производителя, Sabrent Rocket 5 при последовательном чтении может развивать скорость свыше 14 ГБ/с, при последовательной же записи – более 12 ГБ/с. При случайных операциях накопитель способен демонстрировать производительность в 1.4 миллиона IOPS. Ожидается, что устройство поступит в продажу вскоре после завершения январской выставки CES 2024.

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Эксперты отмечают, что на рынке наконец-то начинают появляться твердотельные накопители, способные преодолеть барьер в 14 ГБ/с – ранее этому мешали недостаточные объемы производства компанией Micron высокоскоростных чипов флеш-памяти NAND 3D TLC. Также многие обозреватели и энтузиасты ждут, когда собственные SSD наконец-то представят производители первого эшелона, самостоятельно выпускающие как контроллеры, так и память – Samsung и Western Digital.