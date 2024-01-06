Масса у устройства внушительная – почти 600 г

Как сообщает популярный ресурс GSMArena, компания Oukitel выпустила защищенный смартфон под названием WP33 Pro. Одной из его ключевых особенностей является огромная емкость аккумулятора – 22 000 мА*ч. Это больше, чем у многих пауэрбанков – здесь стоит сказать, что аппарат и сам может использоваться в качестве внешнего аккумулятора. Мощность обратной зарядки составляет до 18 Вт, подзаряжать же сам аппарат можно и в режиме 33 Вт. Ранее сообщалось, что устройство поступит в продажу 8 января, но релиз состоялся на 2 дня раньше.

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Oukitel WP33 Pro базируется на SoC MediaTek Dimensity 6100+ и обладает 6 гигабайтами оперативной памяти. Также смартфон может похвастаться 6.6-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+. Для защиты экрана используется специальное стекло Gorilla Glass 5. Помимо этого, аппарат сертифицирован в соответствии со стандартами IP68/IP69K и MIL-STD-810H – он не боится воды, пыли и ударов.

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Основной блок камер включает в себя датчики на 64, 20 и 2 мегапикселя, фронтальная камера – 32-мегапиксельная. Особо стоит отметить сверхмощный динамик – если верить производителю, его пиковая громкость составляет 136 децибел. Толщина корпуса смартфона составляет 2.72 см, а масса – 577 г. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев и функционирует под управлением ОС Android 13. Стоимость новинки составляет 595 долларов.