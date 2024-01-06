В нее входят более 175 внутриигровых транспортных средств

Разработчики космического симулятора Star Citizen, на протяжении более, чем десяти лет создающегося на пожертвования игроков, собравшего 650 миллионов долларов и до сих пор не вышедшего из альфа-версии, выпустили платный комплект космических кораблей под названием Package – Legatus 2953. Казалось бы, в чем здесь новость – многие игры используют подобную систему монетизации. Новость же заключается в стоимости набора из более, чем 175 транспортных средств – она составляет 48 тысяч долларов.

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Примечательно, что некоторых из входящих в комплект Package – Legatus 2953 до сих пор находятся в разработке, а для приобретения набора необходимо обладать специальным статусом, который выдается игрокам, уже потратившим на Star Citizen не менее тысячи долларов. Студия Cloud Imperium Games выпускает подобные крупные наборы ежегодно – первый из них в 2018 году стоил 27 тысяч долларов, предлагавшийся же в 2022 году – 42 тысячи долларов. И игроки, которые их приобретают, действительно находятся, что, впрочем, не так удивительно, учитывая, сколько денег уже удалось собрать разработчикам. При этом даты релиза, даже приблизительной, у игры по-прежнему нет. Некоторые представители геймерского сообщества и вовсе считают, что проект так и будет находиться в статусе «долгостроя», пока он может приносить прибыль, а полноценного релиза не будет, поскольку графика и другие компоненты игры будут устаревать быстрее, чем разработчики смогут совершенствовать их и добавлять новые.