Многим людям они кажутся крайне назойливыми

Как рассказал немецкой газете Welt am Sonntag Еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс, в Еврокомиссии обсуждают возможности для избавления пользователей от назойливых уведомлений о cookie-файлах – согласно опросам, они раздражают подавляющее большинство граждан. Действующее законодательство не позволяет сайтам задействовать cookie, не информируя об этом людей, но в текущем виде подобные уведомления часто являются бессмысленными, отвлекающими или раздражающими.

Одним из вариантов отказа от надоедливых напоминаний может быть схема, при которой пользователю будет достаточно согласиться принимать cookie-файлы один раз в год, решив при этом, будет ли он получать только обязательные для просмотра сайтов cookie или и дополнительные, например, служащие для сбора статистики, тоже. Тем временем в корпорации Google планируют со временем и вовсе отказаться от механизма использования cookie – браузер Chrome будет отключать их, позволяя пользователю отменить подобное решение для конкретного интернет-ресурса, если без cookie он функционирует некорректно.