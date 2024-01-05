Вместо Plextor производитель будет использовать торговую марку Solid State Storage Technology (SSSTC).

Как сообщает популярный ресурс Tom's Hardware, владеющая брендом Plextor компания Kioxia не планирует в дальнейшем использовать данную торговую марку для своих твердотельных накопителей. Вместо этого фирма будет развивать бренд Solid State Storage Technology (SSSTC) и выпускать под ним SSD для корпоративного использования, частично отказавшись от потребительских решений.

реклама

Подразделение SSSTC было приобретено Kioxia у компании Lite-On в 2019 году. Среди его преимуществ стоит отметить слаженную команду исследований и разработок, хорошую репутацию бренда и налаженные контакты с партнерами и поставщиками. Что же касается бренда Plextor – его успех был во многом построен на использовании контроллеров Marvell. К сожалению, Marvell со временем отстала от своих конкурентов, таких, как Innogrit, гораздо быстрее представивших качественные PCI-E 4.0 и PCI-E 5.0 контроллеры. В условиях ограниченных ресурсов в Kioxia решили не возрождать бренд на новой технической базе, а отказаться от него. Потребительские SSD будут выпускаться под торговой маркой, соответствующей названию компании – Kioxia. Ранее судьба Plextor постигла еще один знакомый многим компьютерным энтузиастам бренд – OCZ.