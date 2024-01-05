За год в стране установили рекордное количество солнечных панелей

Как сообщает Fraunhofer ISE, почти 60% энергии в Германии в 2023 году было получено из возобновляемых источников – с учетом сознательного отказа страны от ядерной энергетики, это впечатляющий показатель. Рекордной отметки достигло количество энергии, выработанное при помощи ветрогенераторов – 139,8 ТВт·ч или 32% от суммарного объема. Еще 10% было добыто за счет солнечных панелей, которых за год в стране установили на 14 ГВт против запланированных 9 ГВт.

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Возобновляемые источники энергии играют важную роль в борьбе с глобальным потеплением и загрязнением атмосферы. Во многих странах уже приняты планы или обозначены намерения добиться к 2050 году полной углеродной нейтральности. Например, к таким странам относятся США, Китай и Россия. При этом в одних климатических условиях более рационально использовать гидроэлектростанции, а в других – ветряки и солнечные панели. Роль же сжигания ископаемого топлива, как ожидается, будет постепенно снижаться, хотя та же нефть останется важным сырьем для химической промышленности – она требуется, в том числе, для производства различных полимеров и множества других видов продукции.