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MSI готовит к релизу сверхмощный игровой ноутбук TITAN 18 HX с Core i9-14900HX и RTX 4090
Ожидается, что модель будет стоить более $4000

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания MSI готовит к релизу флагманский игровой ноутбук TITAN 18 HX. Он будет предлагаться в нескольких модификациях, и все они получат процессоры Intel Raptor Lake Refresh-HX и мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090. По предварительным данным, топовая версия лэптопа получит CPU Core i9-14900HX с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами.

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Также сообщается, что суммарный уровень TDP процессора и видеокарты в случае TITAN 18 HX составит впечатляющие 270 Вт – модели предыдущего поколения MSI ограничивались показателем в 250 Вт. При этом 175 Вт будет выделено для графического ускорителя, а 95 Вт – для процессора. Производитель предложит конфигурации с 32, 64 или 128 гигабайтами оперативной памяти DDR5 и с одним или двумя твердотельными накопителями суммарной емкостью до 4 терабайт. Официально подтверждено, что у ноутбука будет внешний блок питания на 400 Вт.

Экран лэптопа диагональю 18 дюймов будет обладать разрешением 3840 x 2400 пикселей, также заявлены Mini-LED подсветка, частота обновления 120 Гц и сертификация в соответствии со стандартом VESA DisplayHDR 1000. Из дополнительных особенностей будущей новинки следует отметить поддержку беспроводного интерфейса Wi-Fi 7, звуковую систему из шести динамиков, механическую клавиатуру с переключателями Cherry MX и RGB-подсветкой.

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Стоимость ноутбука пока не разглашается, но, как предполагают эксперты, модификации с RTX 4080 и RTX 4090 будут предлагаться за 4-5 тысяч долларов и даже дороже.

#msi #ноутбуки #лэптопы #мобильные пк
Источник: videocardz.com
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