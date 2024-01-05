Поразительно, но она выполнена из пластика, а не из металла

На протяжении многих лет китайские товары ассоциировались в России у значительной части потребителей с дешевизной и низкой надежностью.

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После начала СВО, когда поток европейских, японских, южнокорейских и американских автомобилей в страну значительно сократился, а цены на них выросли, на рынок хлынули всевозможные транспортные средства из Поднебесной. Мнения автолюбителей о них разнятся, но недавно произошедший случай с кроссовером Changan CS55 удивил даже бывалых водителей.

Обладательница одного из таких автомобилей поделилась видео и фотографиями последствий инцидента, который мог привести к серьезному ДТП – в 25-градусный мороз у машины отвалилась педаль газа. По словам владелицы транспортного средства, она просто поправляла коврик и задела педаль. Примечательно, что этот важнейший элемент управления сделан из пластика, который на морозе может становиться хрупким, и ребра жесткости тут не помогут.

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У новеньких Changan CS55 Plus, предлагаемых в настоящий момент в салонах, педали газа тоже пластиковые – и это лишь один из примеров недостаточной адаптированности многих китайских автомобилей под российские климатические и дорожные реалии.