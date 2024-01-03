Аппарат предназначен для представителей опасных профессий и любителей активного отдыха

Китайская компания Ulefone начала продажи защищенного смартфона Armor 23 Ultra – он, в отличие от многих других мобильных устройств, предлагаемых фирмой, не обладает аккумулятором огромной емкости, но может похвастаться другими интересными особенностями, например, поддержкой сверхскоростной 120-ваттной зарядки и двухсторонней спутниковой связи. Модель защищена от пыли, влаги и ударов в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810H, а ее масса составляет 332 г, несмотря на скромную по меркам сегмента емкость батареи – всего 5280 мА*ч.

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Смартфон получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Также сообщается, что модель базируется на восьмиядерной SoC MediaTek Dimensity 8020 и оснащается 12 гигабайтами оперативной памяти LPDDR4x. Для хранения данных производитель предусмотрел 512 ГБ на UFS 3.1 накопителе, причем данный объем можно увеличить, установив карту памяти емкостью до 2 терабайт. Блок камер включает в себя 4 датчика: основной на 50 Мп, сверхширокоугольный также на 50 Мп, телевик на 8 Мп и камеру ночного видения на 64 Мп. Фронтальная камера – 50-мегапиксельная. Приобрести новинку можно примерно за 600 американских долларов.