Но пока только на китайском рынке

Как сообщает популярный ресурс GizmoChina, на китайском рынке официально поступила в продажу портативная игровая консоль Aokzoe A2 – приобрести ее можно, например, на Tmail. Устройство основано на восьмиядерном шестнадцатипоточном процессоре AMD Ryzen 7 7840U – базовая частота его ядер установлена на уровне 3.3 ГГц, но в турборежиме Boost они могут разгоняться до 5.1 ГГц. За вывод графики отвечает графический ускоритель Radeon 780M с архитектурой RDNA 3. Система охлаждения включает в себя алюминиевый радиатор с двумя медными теплотрубками и вентилятором.

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Также консоль оснащена 32 гигабайтами памяти LPDDR5X-7500 – вероятно, она используется и для видеокарты, и в качестве ОЗУ. Для хранения данных предназначен SSD на 0.5, 1 или 2 терабайта. Разрешение 7-дюймового экрана консоли составляет 1920 на 1200 пикселей (16:10), информирует производитель и о 100% перекрытии спектра sRGB. Емкость аккумулятора – 48,5 Вт*ч, также поддерживается ускоренная зарядка мощностью 65 Вт. Допускается и зарядка консоли от пауэрбанков.

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Из разъемов и интерфейсов заслуживают упоминания USB4, microSD, порт USB-A 3.0, 3.5 jack, Wi-Fi 6E и Bluetooth. Габариты новинки – 265 x 105 x 22 мм, масса – чуть менее 670 г. Приобрести устройство можно за 700-800 американских долларов в зависимости от емкости встроенного накопителя.