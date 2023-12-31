Например, на машины Lada, Москвич и Aurus

Как известно, депутаты – это избранники народа, а потому они должны быть к этому народу близки. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал журналистам, что в гараж нижней палаты парламента уже поступают отечественные автомобили Lada Vesta. Некоторые парламентарии будут использовать их уже с первого квартала 2024 года, другие же будут пересаживаться на российские машины постепенно, по мере сокращения в парке количества иностранных. Также спикер заявил, что транспортные средства отечественного производства будут предоставляться и депутатам по округам.

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Согласно словам Володина, автопарк Госдумы будет пополняться такими авто, как «Лада», «Москвич» и «Аурус». Политик полагает, что российский автопром успешно развивается, но ему по-прежнему необходима поддержка со стороны государства. Если ее предоставить, производители смогут оперативно наращивать ассортимент и объемы выпуска. Стоит отметить, что ранее о необходимости пересадить депутатов и госслужащих на отечественные авто говорил и президент Владимир Путин. Российский лидер жестко высказался по поводу запросов от некоторых министерств и ведомств на приобретение импортных машин, заявив, что чиновникам сейчас нужно быть скромнее.