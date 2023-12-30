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[Zero]
Опубликованы подробные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 Super
Со ссылкой на данные проверенных инсайдеров

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Популярный ресурс Videocardz, ранее неоднократно предоставлявший общественности впоследствии подтверждавшиеся данные, полученные от инсайдеров, со ссылкой на собственные источники опубликовал список характеристик будущих графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 4000 Super, презентация которых ожидается на январском мероприятии CES 2024, а релиз – в январе 2024 года.

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Согласно инсайдерским сведениям, GeForce RTX 4080 SUPER будет основана на GPU AD103-400 c 10240 CUDA-ядрами (против 9728 у базовой версии)  и тактовой частотой до 2550 МГц. Также модель сможет похвастаться самой быстрой в линейке видеопамятью – речь идет о 16 гигабайтах GDDRX6 со скоростью передачи данных 23 Гбит/с. TGP карты при этом останется на прежнем уровне – 320 Вт.

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GeForce RTX 4070 Ti SUPER, в отличие от обычной RTX 4070 Ti, получит 16, а не 12 гигабайт памяти, при этом число CUDA-ядер будет не сильно больше, чем у предыдущей версии видеокарты – 8448 штук против 7680. А вот RTX 4070 SUPER в этом плане получит значительный буст по сравнению со своей предшественницей – у нее будет 7168 CUDA-ядер против 5888. Также карта будет немного горячее базовой версии «четыре тысячи семидесятой» – ее TGP будет равен 220 Вт.

#nvidia #видеокарты #rtx 4000 #графические ускорители #rtx 4000 super
Источник: videocardz.com
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