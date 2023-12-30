Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Эксперт из банка ВТБ рассказал, какие люди чаще других становятся жертвами телефонных мошенников
Вопреки распространенному мнению, это не только пенсионеры

реклама

Как сообщает ТАСС, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, какие люди чаще других становятся жертвами телефонных мошенников. Вопреки распространенному мнению, это не только граждане пенсионного и предпенсионного возраста, но и финансово активные люди от 30 до 40 лет, которые с большей легкостью совершают банковские операции. Реже всех на уловки злоумышленников попадается молодежь до 25 лет, но процент успешных информационных атак на них растет.

реклама

По мнению эксперта, в ближайшие дни активность телефонных мошенников будет усиливаться – когда люди отвлечены на предпразничные и праздничные дела, их проще обмануть. Большая часть фишинговых интернет-атак сейчас связана со всевозможного рода фейковыми акциями и распродажами, а также приобретением подарков или билетов в театр и кино. Среди телефонных атак наиболее популярны две – перевод денег на «безопасный счет» в связи с какими-либо рисками и схема, связанная якобы с обращением к гражданину сотрудников оператора связи. Целью преступников в данном случае является завладение личным кабинетом человека в приложении оператора, что позволяет им настроить пересылку SMS на свой номер и получить доступ к финансовым счетам жертвы.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В разговоре с журналистами господин Чугунов подчеркнул, что в праздничный сезон важно не терять бдительности и не сообщать звонящим никаких личных или финансовых данных, а в особенности – кодов из SMS или пуш-уведомлений. Соблюдение подобных рекомендаций в большинстве случаев позволит защитить свои денежные средства. Кем бы ни представлялся звонящий, он может оказаться мошенником, и знание им части информации о человеке вроде ФИО и даты рождения ни о чем не говорит – эти данные можно добыть из множества баз, утекших в свободный доступ из-за безответственного отношения российских компаний к хранению персональных данных своих клиентов. 

#информационная безопасность #мошенники #телефонные мошенники
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сотрудники Microsoft рассказали о том, как хакеры атаковали пользователей Windows
Центробанк РФ опубликовал список фраз, часто используемых телефонными мошенниками
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
18
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
4
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
11
"РВ": Ракета Х-101 в полете отстреляла тепловые ловушки и без проблем поразила Львовский бронезавод
4
The National Interest пытается привлечь внимание к разработке тяжелого дрона С-70 «Охотник»
3
Core i9-9900K vs Core i9-14900K – на что способен флагман Intel, и почему 6 ГГц ни на что не влияют
15
"Искандер" выследил и уничтожил АФАР-сканер многомиллионного IRIS-T под Херсоном
2
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
5
В линейке "Ланцетов" прибыло: компания ZALA Aero представила новый дрон-камикадзе "Изделие 55"
1
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
10
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Аргентина направила письма странам-участникам BRICS об отказе вступать в союз
3
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 546.34 WHQL Game Ready
+
Economist: ВС РФ в атаке 29 декабря выбили производства ракет и дронов на Украине
+
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
Физики утверждают, что темные звезды могут скрываться в "зеркальной" Вселенной
+

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
3
Обзор игры 23-летней давности Hitman: Codename 47
6
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
+
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
3
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
11
Решение Японии передать США ракеты сделало страну уязвимой перед лицом угроз со стороны Китая и КНДР
4
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
1

Сейчас обсуждают

иван иванов
23:29
Хохлы красную икру едят...
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
nonses84
23:22
Да уж, теперь прослушкой звонков может заниматься любой кто имеет доступ к облаку. И я так понимаю это не только сотрудники Самсунга 🤦. А как представили пафосно новую слежку.
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
DonCarleone
23:08
Что то долго доходило до них, для России это было ясно ещё в 2022 году
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
DonCarleone
23:06
Не специалисты всу, а специалисты нато и их пво не научились сбивать х22
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
Asker 013
23:03
Пропущено слово в заголовке
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
George Mendel
22:41
Что с установкой в Windows?! Кликнул мышкой, чуть подождал и играй!? Что вам в этом варианте не нравиться? 🚀💬
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Николай Катуркин
22:40
Полфунта, это 220 грамм, а не 0,22 грамма.
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
Quercus
22:31
Хз. Думаю толк будет если текстуры от 4к модов использовать и у кого pci-e 3 чтоб пл шине не гонять.
Radeon RX 7600 XT заберет у GeForce RTX 3060 звание народной видеокарты — новинка получит 16 ГБ VRAM
George Mendel
22:26
Оптимизация это как на космическом корабле - это отключение не критических компонентов или блоков, без которых корабль всё таки, отключив их, сможет долететь, сэкономив энергию, дальше до Земли (Земно...
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
Джон Коннор
22:23
Путин всех вертит на одном месте, потому что он великий!
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем