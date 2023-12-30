Вопреки распространенному мнению, это не только пенсионеры

Как сообщает ТАСС, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, какие люди чаще других становятся жертвами телефонных мошенников. Вопреки распространенному мнению, это не только граждане пенсионного и предпенсионного возраста, но и финансово активные люди от 30 до 40 лет, которые с большей легкостью совершают банковские операции. Реже всех на уловки злоумышленников попадается молодежь до 25 лет, но процент успешных информационных атак на них растет.

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По мнению эксперта, в ближайшие дни активность телефонных мошенников будет усиливаться – когда люди отвлечены на предпразничные и праздничные дела, их проще обмануть. Большая часть фишинговых интернет-атак сейчас связана со всевозможного рода фейковыми акциями и распродажами, а также приобретением подарков или билетов в театр и кино. Среди телефонных атак наиболее популярны две – перевод денег на «безопасный счет» в связи с какими-либо рисками и схема, связанная якобы с обращением к гражданину сотрудников оператора связи. Целью преступников в данном случае является завладение личным кабинетом человека в приложении оператора, что позволяет им настроить пересылку SMS на свой номер и получить доступ к финансовым счетам жертвы.

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В разговоре с журналистами господин Чугунов подчеркнул, что в праздничный сезон важно не терять бдительности и не сообщать звонящим никаких личных или финансовых данных, а в особенности – кодов из SMS или пуш-уведомлений. Соблюдение подобных рекомендаций в большинстве случаев позволит защитить свои денежные средства. Кем бы ни представлялся звонящий, он может оказаться мошенником, и знание им части информации о человеке вроде ФИО и даты рождения ни о чем не говорит – эти данные можно добыть из множества баз, утекших в свободный доступ из-за безответственного отношения российских компаний к хранению персональных данных своих клиентов.