По аналогии с хорошо знакомыми пережившим развал СССР «ножками Буша»

Проблема резкого подорожания куриных яиц не теряет в России своей актуальности – более того, интерес к ней даже возрос после совмещенной с пресс-конференцией прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным. В рамках данного мероприятия, отвечая на один из вопросов, российский лидер заявил, что удорожание яиц вызвано сбоем в работе правительства, которое вовремя не открыло беспрепятственный импорт. Спрос на куриное мясо и яйца увеличился, объемы же производства за его увеличением не поспели. Президент принес гражданам свои извинения за этот просчет и пообещал, что в ближайшее время в страну начнут поступать импортные яйца, например, из Турции и Беларуси, и цены снизятся.

После заявлений Путина в социальных сетях продолжили еще более живо обсуждать проблему, а турецкие яйца мгновенно окрестили «яйцами Эрдогана» – по фамилии президента Турции и по аналогии с «ножками Буша». Также комментаторы припомнили массовое уничтожение куриц на некоторых птицефабриках, проводившееся под предлогом борьбы с птичьим гриппом и другими распространенными среди поголовья заболеваниями. Впрочем, судя по динамике цен, проблема действительно начала постепенно решаться. Вмешалась в ситуацию и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заведя дела на нескольких производителей.