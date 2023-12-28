В среднем услуги могут подорожать примерно на 10%

Как сообщает издание «Известия», российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет – в среднем, как считают эксперты, удорожание составит 5-15%. Сами компании оправдывают повышение цен необходимостью закупки нового оборудования – приобретать его в условиях санкций, когда многие значимые телекоммуникационные компании ушли с отечественного рынка, действительно не так просто.

В качестве примера можно привести «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру). Это третий в стране по числу абонентов интернет-провайдер, и он уже начал рассылать пользователям уведомления о повышении цен. Появилась соответствующая информация и на официальном сайте. Аналогичным образом поступил и «Ростелеком», хотя повышение цен в случае крупнейшего российского провайдера оказалось небольшим – всего 5-6%. В компании сообщили, что индексация тарифов действительно производится, но в среднем она ниже уровня инфляции.

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Здесь стоит вспомнить о том, что если оператор или провайдер увеличивает цены выше уровня инфляции, в ситуацию может вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Так, в 2022-2023 годах она штрафовала всех операторов «большой четверки», не позволяя им чрезмерно повышать цены на услуги связи. В Минцифры заявили журналистам «Известий», что пока не видят нарушений со стороны операторов – в среднем стоимость домашнего интернета возрастает на 5-6% в год. При этом в условиях дефицита оборудования компаниям удалось сохранить высокую скорость подключения – в крупных городах клиентам часто предлагаются даже не 100-мегабитные, а гигабитные или 2.5-гигабитные тарифы.