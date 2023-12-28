Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Российские провайдеры начали повышать цены на домашний интернет
В среднем услуги могут подорожать примерно на 10%

реклама

Как сообщает издание «Известия», российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет – в среднем, как считают эксперты, удорожание составит 5-15%. Сами компании оправдывают повышение цен необходимостью закупки нового оборудования – приобретать его в условиях санкций, когда многие значимые телекоммуникационные компании ушли с отечественного рынка, действительно не так просто. 

В качестве примера можно привести «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру). Это третий в стране по числу абонентов интернет-провайдер, и он уже начал рассылать пользователям уведомления о повышении цен. Появилась соответствующая информация и на официальном сайте. Аналогичным образом поступил и «Ростелеком», хотя повышение цен в случае крупнейшего российского провайдера оказалось небольшим – всего 5-6%. В компании сообщили, что индексация тарифов действительно производится, но в среднем она ниже уровня инфляции. 

реклама

Здесь стоит вспомнить о том, что если оператор или провайдер увеличивает цены выше уровня инфляции, в ситуацию может вмешаться Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Так, в 2022-2023 годах она штрафовала всех операторов «большой четверки», не позволяя им чрезмерно повышать цены на услуги связи. В Минцифры заявили журналистам «Известий», что пока не видят нарушений со стороны операторов – в среднем стоимость домашнего интернета возрастает на 5-6% в год. При этом в условиях дефицита оборудования компаниям удалось сохранить высокую скорость подключения – в крупных городах клиентам часто предлагаются даже не 100-мегабитные, а гигабитные или 2.5-гигабитные тарифы.

#россия #цены #интернет #связь #операторы #провайдеры
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
24
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
50
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
17
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
3
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
7
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
16
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
4
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
46
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
36
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
5
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7

Сейчас обсуждают

inchaos75
16:27
Авианосцы все. Если наземный аэродром можно только с воздуха уничтожать, да еще и подлатать можно быстро залив быстросохнущим бетоном воронки, то авианосец дополнительно атакуется еще и торпедами и в ...
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
Данил Дементьев
16:26
Беспроводная механика за 1800 рублей? Чую, это будет настолько шлак, что даже мембранки за 500 рублей из Ашанов и Лент позавидуют...
Выпущена механическая клавиатура Aula S98 с прокладкой и тремя разновидностями подключения
Truth Sееker
16:25
А что случилось?
Стоимость домашнего интернета в России начинает повышаться
Иван Горыныч
16:24
ПВО, РЭБ в Крыму и если чё не я один такой тупой.😂🤣😂🤣
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
Айбек Омаров
16:23
Согласен,мы не сможем сами делать. А если нанимать,то только Южная Корея или немцы. У них дороже,но качество ! лучше в 10 раз,а то и больше. Ну и технология не из прошлого века,а современная. А среств...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Андрей Терентьев
16:19
Из нержавейки нельзя сделать более круглые и сохранить прочность
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
Александр Войтюк
16:16
Это для того пишете, чтобы не удивлялись при повышении? Отсосите! Проживем вообще без интернета.
Стоимость домашнего интернета в России начинает повышаться
Подарочек
16:10
Какие тебе аргументы нужны?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Truth Sееker
16:09
У тебя даже перефорс примитивный, не говоря уже об отсутствии аргументов. Все же конструктивный диалог это не твоё.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Serg Lorienser
16:08
О Боги, какие же вы с болот недалёкие.... а ещё под Одессой уничтожено три шахты с межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками... ну долбоебы..
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем