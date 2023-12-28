Но сотрудников таможни провести не удалось

Как сообщает популярный ресурс ITHome, китайские таможенники из порта Футянь выявили незадачливого контрабандиста – мужчина попытался провезти в страну 108 смартфонов, спрятав их внутри инвалидной коляски. Правонарушитель показался сотрудникам таможни подозрительным, и они решили его досмотреть. В ходе досмотра было обнаружено, что крепеж аккумуляторного отсека коляски был намеренно ослаблен. Внутри таможенники обнаружили 108 мобильных устройств, герметично упакованных в пакеты.

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Согласно китайскому законодательству, в страну запрещено нелегально провозить с целью реализации облагаемую налогом цифровую технику в крупных количествах, выдавая ее за личную или пряча от таможни. За контрабанду предусмотрены различные меры наказания – от штрафа до тюремного заключения, если обстоятельства инцидента достаточно серьезны. Несмотря на это, курьезы, подобные описанному в данной новости, происходят регулярно – контрабандисты приматывают смартфоны к телу при помощи клейкой ленты, прячут их внутри автомобильных деталей и различной техники, и используют многочисленные другие способы, чтобы не уплачивать налоги.