На ней компания презентует новые видеокарты и не только

Как сообщает популярный ресурс Techpowerup, компания NVIDIA подтвердила, что примет участие в январском мероприятии CES 2024 – на этой выставке представят свои продукты и многие другие техногиганты. Доклад NVIDIA ожидается 8 января в 19:00 по московскому времени – инсайдеры и эксперты считают, что на нем будут презентованы новые графические ускорители GeForce RTX 4000 Super на основе микроархитектуры Ada Lovelace. Что же касается RTX 5000 – ждать выхода новой линейки придется до конца 2024 года или даже до первого квартала 2025.

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Особый интерес из будущих видеокарт представляет модель с предварительным названием RTX 4070 Ti Super, поскольку она, в отличие от базовой RTX 4070 Ti, получит 16 гигабайт видеопамяти, что позволит использовать ее для 4K-гейминга. Если верить сведениям, предоставленным проверенными инсайдерами, RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super будут выходить поэтапно в течение одного месяца. В сеть уже просочился список модификаций будущих графических ускорителей от таких партнеров NVIDIA, как GIGABYTE и MSI. Так, GIGABYTE планирует выпустить более 30 различных версий RTX 4000 Super, если учитывать как разогнанные, так и неразогнанные варианты.