Злоумышленникам не хватило времени, чтобы выкачать файлы

Компания Ubisoft заявила, что проводит расследование предполагаемого инцидента с проникновением в ее системы хакеров. Ранее, как сообщил аккаунт vx-underground в соцсети X (Twitter), неизвестные злоумышленники имели доступ к системам Ubisoft в течение примерно 48 часов и начали процесс скачивания примерно 900 гигабайт данных. Тем не менее, специалисты компании заметили проникновение и отреагировали, закрыв хакерам доступ. В результате те смогли выкачать лишь небольшую часть от запланированного.

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Vx-underground – это проект, специализирующийся на хакерстве, киберпреступлениях и вредоносном коде. Он регулярно публикует информацию, получаемую от различных хакерских группировок. В данном случае взломщики подтвердили свои слова, предоставив скриншоты внутренних систем Ubisoft, а также аккаунтов сотрудников компании в различных корпоративных сервисах. Как именно был получен доступ – хакеры не сообщили. Стоит отметить, что Ubisoft подвергается взлому не первый раз – так, в 2020 году компания стала жертвой атаки группировки кибервымогателей под названием Egrego.