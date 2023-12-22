Всего же в перспективе обновление могут получить более 120 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco

Как минимум 15 смартфонов Xiaomi, предназначенных для внутрикитайского рынка, уже получили обновление до HyperOS. Компания называет HyperOS новой операционной системой, но более правильным терминов будет «надстройка над Android», «прошивка» или «графическая оболочка» – речь не идет о принципиально новой ОС, привязка к сервисам Google также сохраняется, как и совместимость с Android-приложениями.

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Популярный ресурс MyDrivers сообщает, что в рамках второй волны обновления до HyperOS новую прошивку к июню 2024 года получат еще более 60 мобильных устройств под брендами Xiaomi и Redmi – их список приводится на прикрепленном к данной новости скриншоте. Речь, очевидно, опять же идет о вариантах смартфонов для китайского, а не для международного рынка – предназначенные на экспорт девайсы получат апдейты позже, как и аппараты под брендом Poco. Всего, по предварительным данным, Xiaomi планирует предоставить возможность обновления до HyperOS для как минимум 117 различных мобильных устройств – преимущественно, выпущенных за последние 2-3 года. Апдейты будут распространяться постепенно, первыми же их получат флагманские смартфоны.