Это максимальная емкость, предусмотренная стандартом

Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания Kioxia представила карту памяти microSDXC емкостью 2 терабайта – в настоящий момент это максимальный объем, предусматриваемый стандартом. Прототип устройства производитель демонстрировал более 12 месяцев назад, сейчас же модель готова к релизу. Сообщается, что карта базируется на контроллере разработки Kioxia, также в ней используется BiCS FLASH 3D память – 16 кристаллов по 128 ГБ.

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Если говорить о скоростных показателях новинки, то производитель заявляет о соответствии классам UHS Class 3, Application Performance Class A1 и Video Speed Class V30. Это означает, что минимальная скорость передачи данных – не менее 30 МБ/с. Максимальная же, если верить Kioxia – 100 МБ/с в случае чтения и 90 МБ/с в случае записи. Сейчас решение доступно только на японском рынке, но, вероятно, позднее оно поступит в продажу и на рынках других стран – карты памяти высокой емкости весьма востребованы. Например, среди фотографов и видеографов, которым требуются как значительный объем свободного места на накопителе, так и высокая скорость чтения и записи.