Планируется использовать базовые станции отечественного производства

Как заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев, развертывание сетей связи пятого поколения (5G) начнется в крупных городах страны в 2026 году, при этом использоваться будут отечественные базовые станции. Ранее глава Минцифры сообщал, что к 2030 году планируется обеспечить покрытие связью 5G территорий, где проживает более 60% населения РФ. Вероятно, речь, опять же, шла в первую очередь о мегаполисах и менее крупных городах.

реклама

В настоящий момент в России отсутствуют коммерческие сети 5G, при этом в таких странах, как Южная Корея и США связью пятого поколения пользуются десятки миллионов человек, а в Китае – сотни миллионов. При этом, как считают некоторые эксперты, решение использовать исключительно базовые станции отечественного производства значительно замедлит внедрение и развитие в стране современных телекоммуникационных сетей. Несмотря на то, что значимые для операторов и провайдеров компании Nokia и Ericsson ушли из страны, оборудование китайских фирм по-прежнему доступно, и, возможно, как минимум на первом этапе было бы разумно использовать его, чтобы в кратчайшие сроки развернуть 5G-сети. Впрочем, такое мнение также критикуют, приводя в пример США, где продукция китайской компании Huawei считается небезопасной.