Судя по всему, без согласования с производителем

Казалось бы, времена, когда китайские компании нагло выдавали продукцию зарубежных фирм за свою давно миновали, но, как выяснилось – нет. Базирующаяся в Поднебесной фирма под названием Montage Technology переименовала процессоры Intel Xeon 5-го поколения («Emerald Rapids») и начала реализовывать их под собственным брендом – как «CPU Jintide 5-го поколения». Примечательно, что в компании не поленились даже заменить на процессорах теплораспределительные крышки на собственные – со своим логотипом и измененными ID. При этом технические характеристики и номера моделей полностью совпадают с Intel Xeon.

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По имеющимся в настоящий момент данных, Montage не заключала с Intel каких-либо соглашений, дающих ей право выпускать «синие» CPU под собственным брендом. Как отмечают специалисты ресурса Wccftech, распространенность продажи чужой продукции под видом своей в Китае несколько снизилась, но проблема по-прежнему актуальна. Есть, впрочем, и исключения – например, CPU Hygon, по факту являющиеся процессорами Ryzen, выпускаются официально с разрешения AMD, но исключительно для внутреннего рынка. Комментарии от Montage по поводу переименованных процессоров представителям СМИ и тематических ресурсов получить пока не удалось.