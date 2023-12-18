Ранее считалось, что релиз HyperOS на международном рынке состоится лишь в начале 2024 года

Релиз операционной системы (а точнее, прошивки или графической надстройки над Android) HyperOS от китайской компании Xiaomi на международном рынке состоялся раньше, чем ожидалось – тизеры намекали на то, что обновление станет доступно только в первом квартале 2024 года, но для восьми смартфонов оно вышло уже сейчас. Сообщается, что прошивка будет распространяться постепенно – получить ее в первый же день после релиза смогут не все владельцы обозначенных мобильных устройств.

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Ранее команда популярного ресурса XiaomiUI опубликовала предварительный неофициальный список из 117 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco, которые с высокой вероятностью получат обновление до HyperOS. В дальнейшем, по мере появления новых слухов или данных от проверенных инсайдеров он может меняться. Что же касается самой графической надстройки HyperOS – согласно отзывам первых обозревателей и пользователей, она занимает меньше места, чем использовавшаяся ранее MIUI, а также функционирует быстрее, но не лишена некоторых недостатков, которые, впрочем, могут быть быстро исправлены. Например, в ряде случаев ее интерфейс менее понятен и интуитивен, чем у MIUI.