Правда, пока предварительный и неофициальный

Китайская корпорация Xiaomi до сих пор не представила официальный список мобильных устройств, которые получат новую прошивку HyperOS. Поэтому команда популярного ресурса XiaomiUI, проанализировав инсайдерские данные и слухи, составила собственный предварительный перечень – в него вошли 117 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

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Стоит отметить, что поскольку опубликованный XiaomiUI список носит предварительный и неофициальный характер, часть информации из него может впоследствии не найти подтверждения. Но, как считают эксперты, вероятность того, что почти все перечисленные мобильные устройства получат HyperOS – очень высокая. В первую очередь новая прошивка станет доступна для флагманских моделей Xiaomi. Владельцам смартфонов Redmi, особенно предназначенных не для китайского, а для международного рынка, а также решений Poco, придется ждать дольше. Впрочем, это тот случай, когда обновленная прошивка не приносит каких-либо принципиальных преимуществ. Она занимает меньше места и работает немного быстрее, чем MIUI, но есть у нее и некоторые недостатки, касающиеся юзабилити. Возможно, в ближайшем будущем они будут исправлены.