Для этого использовались технологии на основе нейросетей и машинного обучения

Как рассказала команда маркетплейса Wildberries, за полтора месяца на площадке было скрыто более 150 тысяч отзывов – некоторые из них были фейковыми, другие же касались не товара, а, например, пункта выдачи заказов, что негативно сказывалось на рейтинге продукции, хотя продавец никак не может влиять на работу ПВЗ. В пресс-службе Wildberries уточнили, что использовали специально обученную систему на основе нейросети – технология машинного обучения позволяет выявлять фейковые и нерелевантные отзывы гораздо быстрее, чем это делают люди.

Также маркетплейс начал анализировать не только текст отзывов и комментариев, но и фотографии на наличие спама – так, более 400 тысяч фотографий оказались спамом со ссылками на конкурирующие, мошеннические или вредоносные ресурсы. В компании продолжают работать над улучшением своих автоматизированных систем, что позволить распознавать фейковые отзывы и спам еще более эффективно. При этом если пользователь считает, что его отзыв был удален или скрыт несправедливо, он может обратиться в службу поддержки Wildberries, где его случай будут рассматривать сотрудники в ручном режиме.