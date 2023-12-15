Точная дата будет объявлена на выставке CES 2024

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, ранее неоднократно публиковавший впоследствии подтверждавшиеся инсайдерские данные, графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 4000 Super, которые будут представлены в первых числах будущего года на выставке CES, могут поступить в продажу уже 17 января. Такие сведения предоставляет Board Channel, причем, по предварительной информации, первой станет доступна для покупки GeForce RTX 4070 SUPER. Через 7 дней, 24 января, начнутся продажи GeForce RTX 4070 Ti SUPER. И еще через одну неделю, 31 января, ритейлеры начнут предлагать GeForce RTX 4080 SUPER.

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Семидневный интервал между выходами новых графических ускорителей, вероятно, выбран, чтобы не перегружать потребителей лишней информацией – как обычно, NVIDIA согласовывает с обозревателями даты выхода публикаций о своей продукции. Так что обзоры и тесты новинок не заставят себя долго ждать. Любопытно, что слухов о видеокарте GeForce RTX 4090 Super/Ti пока нет, хотя многие энтузиасты ожидали, что NVIDIA представит очередной монструозный графический ускоритель, на этот раз сходу установив для него 600-ваттный, а не 450-ваттный TGP.