Страна намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Власти Китая, как и власти США, поставили задачу к 2050 году добиться углеродной нейтральности экономики страны, и, судя по текущим показателям, планомерно идут к достижению цели. Как сообщает ресурс Global Energy, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в обеспечении Китая электричеством достигла 49.9% – это 1,4 тераватта (ТВт). Первое место среди таких источников занимают солнечные панели, второе – гидроэлектростанции, а третье – ветряки.

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За неполный 2023 год в Китае ввели в эксплуатацию 190 ГВт мощностей на основе ВИЭ – на 91% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие результаты позволяют с уверенностью заявлять, что страна в настоящий момент является одним из мировых лидеров в области возобновляемой энергетики. Среди преимуществ Поднебесной в этом плане можно отметить, например, наличие сырьевой и производственной базы, а также поддержку программ ВИЭ со стороны руководства страны. Примечательно, что почти 40% всех инвестиций в строительство хранилищ энергии в 2023 году пришлось на Китай – а это 8 миллиардов долларов.