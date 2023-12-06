Исключением станут экстренные ситуации, когда необходимо, например, вызвать полицию, скорую медицинскую помощь или пожарных

Как сообщают российские СМИ, в частности, «Лента.ру», Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, запрещающий школьникам использовать на уроках личные смартфоны – в том числе даже в учебных целях. Исключением станут экстренные случаи – например, когда необходимо вызвать полицию, скорую медицинскую помощь или пожарных. По мнению парламентариев, запрет смартфонов на уроках позволит повысить авторитет педагогов и улучшить дисциплину в классе.

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Для окончательного принятия закон должен быть одобрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован, но в том, что это произойдет, практически нет сомнений. При этом как он будет исполняться на практике, и будет ли вообще – непонятно. Вызвал раскол рассматриваемый нормативно-правовой акт и среди родителей – по мнению многих из них, государство не должно чрезмерно регулировать жизнь учеников и вмешиваться во внутришкольные дела. К тому же, смартфоны нередко позволяют зафиксировать на видео или аудио нарушения и злоупотребления со стороны педагогов. Как написал в комментариях в социальной сети VK один из родителей, у детей должна быть возможность снять на видео, если учитель применяет к ученику физическую силу, унижает его или нецензурно выражается. Запрет на смартфоны же, по мнению мужчины, повышению авторитета педагогов не поспособствует, тем более, вряд ли этот запрет удастся реализовать на практике.