Ранее министр торговли США раскритиковала деятельность компании по обходу санкций

Как сообщает Reuters, глава NVIDIA Дженсен Хуанг выступил с заявлением, в рамках которого подтвердил, что компания продолжит поставлять графические ускорители и чипы для них в Китай, но при этом будет тесно сотрудничать с американскими регуляторами, чтобы не нарушить законодательство и установленные ограничения на экспорт. Ранее министр торговли США Джина Раймондо выступила с резкой критикой NVIDIA, заявив, что деятельность по обходу санкций «контрпродуктивна», а Китай является главной угрозой для национальной безопасности Америки.

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Возможно, слова господина Хуанга означают, что поставки «урезанной» версии RTX 4090 под названием RTX 4090 D будут происходить на официальном уровне, а не через посредников и не при помощи различных серых схем. При этом в отчете за ноябрь NVIDIA уточнила, что традиционно доля Китая в доходах корпорации составляет около 20%, но с учетом наложенных США ограничений она неизбежно снизится. Что же касается заявлений Дженсена Хуанга, помимо всего прочего он рассказал, что NVIDIA рассматривает возможность инвестиций в экономику Сингапура. С учетом того, что буквально на днях топ-менеджер встречался с премьер-министром Японии, очевидно, что компания стремится диверсифицировать свою деятельность, расширяя присутствие на различных рынках.