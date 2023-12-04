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Министр торговли США заявила, что деятельность NVIDIA по обходу санкций «контрпродуктивна»
А также выступила с резкой критикой Китая

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Как сообщает издание South China Morning Post, министр торговли США Джина Раймондо сделала ряд резких заявлений в адрес Китая и корпорации NVIDIA, а также попыток последней обходить санкции и поставлять подпадающую под них продукцию в Поднебесную. По мнению госпожи Раймондо, Китай «не является другом США», и, более того, «является величайшей из угроз». Также министр заявила, что США не могут позволить Китаю беспрепятственно получать передовые чипы, а защита национальных интересов в сфере безопасности важнее, чем краткосрочные объемы выручки.

По словам Раймондо, власти и регуляторы США должны усиливать санкционное давление на Китай и препятствовать компаниям в попытках найти пути обхода ограничений. Успела министр пожаловаться и на недостаточное финансирование своего ведомства, заявив, что, если бы из бюджета выделялось больше средств, министерство торговли могло бы более эффективно защищать интересы Америки. «Мы не допустим, чтобы Китай нас догнал» – резюмировала Раймондо.

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Ранее у NVIDIA получалось обходить санкции, выпуская для Китая специальные, немного «ослабленные» версии ускорителей, поскольку бюрократическая машина нередко действует значительно медленнее производственно-технической. Но на этот раз компании, вероятно, придется искать другие пути, например, действуя через посредников, или отказаться от попыток обхода санкций, поскольку такие попытки могут привести к серьезным для «зеленых» последствиям.

#nvidia #сша #китай #санкции
Источник: 3dnews.ru
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