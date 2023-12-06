Он также может похвастаться неплохим уровнем производительности

Бренд FOSSiBOT представил защищенный планшет под названием DT2 – устройство может похвастаться неплохой производительностью, аккумуляторной батареей сверхвысокой емкости и еще несколькими особенностями. Но стоит начать с автономности. Емкость аккумулятора составляет 22 000 мА*ч, что позволяет пользователю играть 50-60 часов, прослушивать музыку 130-150 часов или 30-40 часов смотреть видеоролики. Поддерживается и ускоренная 66-ваттная зарядка.

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«Сердцем» девайса является SoC MediaTek Helio G99, также установлены 12 гигабайт ОЗУ и UFS 3.0 флеш-накопитель на 256 ГБ. Допускается установка карт памяти MicroSD объемом до 2 терабайт. IPS-дисплей диагональю 10.4 дюйма с разрешением 2K обеспечивает яркость до 500 нит, что же касается корпуса – он защищен от ударов, пыли и влаги в соответствии со стандартами IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Заявлена поддержка 4G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а функционирует устройство под управлением ОС Android 13. Если говорить о камерах, то основной модуль – 64-мегапиксельный, фронтальный же датчик – 32-мегапиксельный. Приобрести FOSSiBOT DT2 можно примерно за 300 американских долларов.