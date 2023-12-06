Новинка подходит как для ПК, так и для консолей

Как сообщает популярный ресурс TechPowerup, хорошо знакомая российским геймерам компания Logitech презентовала беспроводную геймерскую гарнитуру под названием ASTRO A50 X – она ориентирована на использование как с ПК, так и с популярными консолями, такими, как Microsoft Xbox и Sony PlayStation. Решение может похвастаться 40-миллиметровыми аудиодрайверами PRO-G с графеновой диафрагмой, поддержкой ряда популярных аудиотехнологий и продвинутым позиционированием звука в играх. Имеется у нее и микрофон, причем высокого качества.

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Если верить производителю, гарнитура способна проработать без необходимости пополнения запаса энергии до 24 часов. В комплектацию входит магнитная зарядная станция со встроенной инфопанелью. Док-станция оснащена тремя портами HDMI 2.1 (ALLM, VRR) для консолей и тремя разъемами USB Type-C – переключаться между разными источниками звука можно мгновенно, также поддерживается фирменная технология беспроводной связи LIGHTSPEED. Стоит отметить, что Logitech ASTRO A50 X отличается не только впечатляющими техническими характеристиками, но и впечатляющей стоимостью – предлагается новинка за 399 евро.