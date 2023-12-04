Хотя до уровня 2017 года еще далеко

Как сообщает издание «Ведомости», в доменной зоне .RU в 2023 году зафиксирован значительный прирост активных доменных имен – их число за 11 месяцев увеличилось на 7% и впервые с 2017 года превысило отметку в 5.28 миллиона штук. Здесь стоит отметить, что 5.28 миллиона – это не рекорд, поскольку исторический максимум в 2017 году был зафиксирован на уровне 5.5 миллионов штук. В дальнейшем число активных доменов уменьшилось – среди основных причин эксперты называют, например, удорожание услуг для регистраторов, и, соответственно, для клиентов, а также усиление регулирования российского сегмента интернета.

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По информации регистратора Reg.ru, также на 12% выросло число доменных имен в кириллической зоне .РФ – был достигнут рекорд в 762 тысячи активных доменов. Если говорить о статистике, то больше двух третей российского рынка регистраторов (70 %) занята входящими в единый холдинг Reg.ru (46,5 %) и Ru-Center (20,8 %). На физические лица зарегистрировано почти 74% доменов, а на юридические – чуть больше 26%. Используются домены .RU чаще всего для размещения интернет-сайтов и веб-приложений. По мнению главы отдела доменов и сопутствующих сервисов Reg.ru Марины Брик, состояние национальной доменной зоны отражает изменение бизнес-климата в стране. Также на рост числа доменов влияет осознание предпринимателями и потребителями ценности интернет-активов. Некоторые же компании и физлица переходят с зарубежных доменных имен на российские из-за проблем с оплатой или из соображений безопасности.