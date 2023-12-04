По словам спикера Совфеда Матвиенко, до 40 процентов медицинского спирта идет на нелегальный алкоголь

Как сообщает издание «РИА Новости», спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за оперативную разработку и принятие законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт. Ранее им занимались Минфин и Минздрав. По словам госпожи Матвиенко, до 40% подобного спирта в настоящий момент может идти на производство нелегальной алкогольной продукции.

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Как напомнила сенатор, ранее ФСБ провела обыски у крупных производителей и поставщиков медицинского спирта и выявила значительные нарушения и целые мошеннические схемы. Также Матвиенко выразила удивление по поводу того, что законопроект об акцизах до сих пор не поступил в Госдуму и не был ей рассмотрен и предположила, что это может быть вызвано действиями некого «лобби».

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Ранее Матвиенко предлагала обложить акцизами весь выпускающийся в РФ этиловый спирт, поскольку многие отравления происходят не только из-за метанола, но и из-за медицинского или косметического этанола, который не облагается акцизом и стоит на 80% дешевле. Что же касается затрат на медицинский спирт, закупающийся в нуждах здравоохранения – по мнению сенатора, в случае принятия закона об акцизах они должны субсидироваться государством.