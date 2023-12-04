Ранее власти США запретили компании поставлять ряд GPU в Китай

Как пишет Reuters, глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что Япония станет для «зеленых» одним из приоритетных рынков для сбыта ИИ-чипов. Топ-менеджер встретился с премьер-министром Фумио Кисидой в Токио и в рамках переговоров пообещал приоритезировать поставки в пользу Японии. Также, по информации журналистов, Хуанг и Кисида обсуждали возможности инвестиций в производство в стране GPU. По мнению руководителя NVIDIA, полупроводниковая промышленность Японии будет динамично развиваться.

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Одним из наиболее важных для NVIDIA являлся и продолжает являться Китай, тем не менее, власти США при помощи санкционной политики пытаются запретить компании поставлять в Поднебесную некоторые чипы – причем не только специализированные, под запрет попала и флагманская игровая видеокарта GeForce RTX 4090, которая может также использоваться для вычислений. Как заявила министр торговли США Джина Раймондо, ведомство будет препятствовать обходу санкций, поскольку они в данном случае связаны с вопросами национальной безопасности. Возможно, план NVIDIA обойти ограничения при помощи выпуска для Китая особой версии RTX 4090 D с немного урезанными спецификациями, не сработает, и компании придется искать иные пути – например, реализовывать продукцию через дополнительных посредников.