А Apple в ближайшем будущем разрешит установку приложений из сторонних источников

Как сообщает Bloomberg, корпорация Microsoft в рамках фестиваля Comic Con Experience (CCXP) в Сан-Паулу анонсировала открытие собственного магазина мобильных игр для Android и iOS. Здесь стоит напомнить, что Apple скоро разрешит установку приложений из сторонних источников. Заявление о будущем магазине сделал Фил Спенсер – руководитель подразделения Xbox, так что решение о создании площадки в компании явно уже принято.

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По словам Спенсера, Microsoft намерена протестировать новые варианты монетизации в сегменте мобильных игр, и для этого активно взаимодействует с компаниями-партнерами. О конкретной дате открытия магазина глава Xbox не упомянул, но заверил, что это произойдет в ближайшем будущем. Microsoft уже усилила свои позиции на рынке мобильных игр, купив за 69 миллиардов долларов США компанию Activision Blizzard, представленную такими хитами, как Candy Crush и Call of Duty: Mobile. В целом, рынок пережил в 2022-2023 годах небольшой спад, связанный с неблагоприятной экономической ситуацией в мире, но у него имеется огромный потенциал для дальнейшего развития и роста, особенно с учетом скорого открытия операционной системы Apple iOS для установки приложений не из App Store.