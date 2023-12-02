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[Zero]
Пользователей платформы облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW начали банить в Call of Duty
Вероятно, из-за системы противодействия читерам

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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, пользователей платформы облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW начали банить в шутере Call of Duty. Согласно предположениям пользователей с Reddit, в данном случае срабатывает система противодействия читерам, реагируя на необычную конфигурацию системы, актуальную для виртуальных машин, но не для реальных компьютеров. Схожая проблема наблюдается и при использовании игроками портативных консолей, таких, как  ASUS ROG Ally – вероятно, из-за того же механизма защиты, реагирующего на запуск игры через специальное дополнительное приложение.

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Официальных комментариев со стороны NVIDIA или Activision Blizzard пока не поступало, но эксперты рекомендуют не использовать платформы облачного гейминга или портативные консоли для игры в Call of Duty до устранения проблемы. Существует надежда, что после огласки в профильных СМИ и на тематических ресурсах, а также в блогосфере, Activision Blizzard совместно с купившей ее Microsoft, а также с NVIDIA, оперативно решат вопрос и разблокируют учетные записи ошибочно забаненных игроков, а также перенастроят античит. Впрочем, крупные компании не всегда реагируют на подобные инциденты достаточно быстро.

#облачный гейминг #античит #читерство
Источник: 3dnews.ru
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