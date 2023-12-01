Так же могут поступать некоторые компании и в других странах

Несмотря на то, что на днях стало известно о подготовке компанией NVIDIA специальной «антисанкционной» версии графического ускорителя GeForce RTX 4090 для китайского рынка, цены на флагманскую видеокарту в Поднебесной остаются высокими, и этим пользуются ритейлеры из других стран. Так, по данным ресурса Tom’s Hardware, некоторые вьетнамские предприниматели копят запасы RTX 4090 для дальнейшей перепродажи их в Китай. Могут использовать подобную стратегию и компании из других стран – в первую очередь, речь идет о мелком бизнесе, но не только. Схемы параллельного импорта, успешно налаженные в России, вряд ли подойдут для Китая – требуемые объемы поставок в данном случае во много раз больше.

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Видеокарта RTX 4090 может использоваться не только для гейминга, но и для профессиональных задач – именно из-за этого США и запретили NVIDIA поставлять такие графические ускорители в Китай. Известно, что в Поднебесной работают целые предприятия по переделыванию игровых графических ускорителей RTX 4090 в профессиональные. На таких фабриках заменяют габаритную систему охлаждения карт, занимающую три-четыре слота, на более компактную, а также иногда даже перепаивают GPU на альтернативные платы.