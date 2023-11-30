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Похоже, Apple отказалась от разработки собственного 5G-модема после ряда неудачных попыток
В настоящий момент компания использует 5G-модемы Qualcomm

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Как сообщает популярный ресурс MacRumors, согласно слухам, корпорация Apple отказалась от разработки собственного 5G-модема после ряда неудачных попыток. В настоящий момент в продуктах компании используются 5G-модемы от Qualcomm, что же касается собственных наработок «яблочных» – по данным инсайдеров, по характеристикам они отстают от уровня конкурентов на годы, и со временем это отставание только увеличивается. При этом для компании из Купертино важно не просто разработать собственный модем – он должен не уступать используемым ранее, а в идеале – и превосходить их.

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О том, что Apple разрабатывает собственный 5G-модем, стало известно в 2018 году. Сроки выхода продукта в релиз неоднократно сдвигались – изначально планировалось, что он будет готов в 2023 году, но в итоге выпуск модема перенесли на 2025 год. Сейчас же уже неизвестно, будет ли корпорация продолжать проект – согласно сведениям инсайдеров, у работающих над них сотрудников возникли проблемы не только с аппаратной, но и с программной частью, например, с кодом, предоставленным Intel. Впрочем, как минимум компоненты для 5G-модемов Apple планирует поставлять – компания заключила многомиллиардную сделку с Broadcom.

#qualcomm #связь 5g #5g-модемы
Источник: habr.com
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